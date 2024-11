“Eterno”, “Gracias Rafa”, “Lacrime finali”: le prime pagine dei giornali sull’addio di Nadal

La notte di ieri è stata quella della commozione, del tributo e dell’omaggio al ritiro di una leggenda del tennis e dello sport tutto come Rafael Nadal. Il maiorchino ha lasciato il tennis avendo giocato il suo ultimo match della carriera in singolare contro Botic van de Zandschulp che è costato caro nella sconfitta della Spagna contro l’Olanda.

Dopo il doppio perso da Granollers e Alcaraz contro Koolhof e Van de Zandschulp, c’è stata la cerimonia e il discorso da parte di Nadal per salutare il pubblico e salutare definitivamente il tennis giocato. Un discorso carico di emozioni e di commozione da parte di tutti i presenti a Malaga.

I quotidiani oggi in giro per l’Europa hanno celebrato il saluto di una leggenda, a partire da Marca che ha riempito tutta la pagina con la scritta “Gracias Rafa”, con la foto del maiorchino ritratto commosso ieri durante l’inno nazionale spagnolo.

Bellissima anche la prima pagina de L’Equipe: “Lacrime finali”, riferito alla commozione di tutto il mondo del tennis per questo addio doloroso. “E’ stato un onore” titola invece AS, mentre il Mundo Deportivo esce con un esplicativo ed evocativo: “Eterno”. Un commiato generale per un campione e un fuoriclasse che è stato ispirazione per tanti e resterà nel ricordo e nella leggenda per sempre.