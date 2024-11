Errani/Paolini-Chan/Kudermetova oggi, WTA Finals 2024: orario, programma, tv, streaming

Secondo assalto alla semifinale delle WTA Finals per Jasmine Paolini, stavolta in doppio con Sara Errani. Le campionesse olimpiche devono vedersela con la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova, già affrontate e battute nella finale del WTA 1000 di Pechino, per staccare il pass a Riad.

L’Italia spera di avere la sua coppia d’oro del 2024 al penultimo atto del torneo delle migliori, ma tutto passa da quello che è un vero e proprio spareggio. E che, stavolta, viene inserito in programma come quarto e ultimo match. La ragione, ovvia, è quella di avere un match vero, che abbia ragion d’essere, come conclusione del programma prima di entrare nel vivo dell’appuntamento conclusivo della stagione WTA.

Il match tra Errani/Paolini e Chan/Kudermetova si giocherà oggi come quarto match dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su SuperTennis e in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WTA FINALS 2024 OGGI

Giovedì 7 novembre

Ore 11:00 Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [2]-Dolehide (USA)/Krawczyk (USA) [5]

Non prima delle ore 13:30 Swiatek (POL) [2]-Pegula (USA) [6]

Non prima delle ore 16:00 Gauff (USA) [3]-Krejcikova (CZE) [8]

A seguire Errani (ITA)/Paolini (ITA) [4]-Chan (TPE)/Kudermetova [7]

PROGRAMMA WTA FINALS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport