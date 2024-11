Equitazione, Jumping World Cup 2024: a Verona si impone la tedesca Sophie Hinners, 16° Lorenzo De Luca

A Verona la tappa della Jumping World Cup 2024 va alla teutonica Sophie Hinners su Iron Dames my Prins, che completa un doppio netto nel tempo con il crono di 37.91 al jump-off. Battuti il britannico Ben Maher su Point Break, secondo in 38.23, e l’altro tedesco Marcus Ehning su Coolio 42, terzo in 38.35.

Accedono al jump off anche l’amazzone del Liechtenstein Jennifer Hochstaedter su Golden Lady, quarta con 4 penalità, e Petronella Andersson su Opaline de W&S, quinta con 8 penalità. In casa Italia il migliore degli azzurri è Lorenzo De Luca su Curcuma Il Palazzetto, 16° sul percorso base con 4 penalità in 68.28.

Così gli altri italiani in gara: 20° Piergiorgio Bucci su Hantano con 4 penalità in 69.29, 22° Giacomo Casadei su Marbella du Chabli con 4 penalità in 70.35, 23° Emanuele Gaudiano su Chalou’s Love PS con 4 penalità in 71.79.

Più indietro il resto degli azzurri: 26ma Giulia Martinengo Marquet su Delta Del’Isle con 8 penalità in 65.59, 28° Alberto Zorzi su Cortez van’t Klein Asdonk Z con 8 penalità in 66.21, 29° Paolo Paini su Casal Dorato con 8 penalità in 69.88, 33° Arnaldo Bologni su D Mark 2 con 22 penalità in 73.15.