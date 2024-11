Equitazione: Isabell Werth inarrestabile! Vince nel Grand Prix di Dressage a Stoccarda

Dopo aver vinto sia nel Grand Prix sia nel Grand Prix di Freestyle della tappa di FEI World Cup di Dressage a Lione, la fortissima tedesca Isabell Werth ha fatto registrare un primo successo anche a Stoccarda nella prova più “classica” della specialità.

Con una ripresa che ha totalizzato uno score di 79.217 %, la teutonica (in sella a Wendy de Fontaine) è riuscita a prendersi il primo posto mettendosi alle spalle la belga Larissa Pauluis, seconda a 73.718% (su Flambeau), e una delle altre rappresentanti della Germania in concorso ossia Bianca Nowag-Aulenbrock, terza con il risultato di 73.282 % montando Florine OLD.

Non vi erano binomi italiani, in un contest che ha visto la partecipazione di 17 elementi fra amazzoni e cavalieri.

Domani, dalle ore 17, si torna in gara per la gara di Freestyle, che assegnerà poi definitivamente i punti per questa tappa della FEI World Cup Dressage 2024-2025.

Domenica invece, sempre a Stoccarda, è prevista la prova di salto ostacoli della FEI Jumping World Cup 2024-2025. In quel caso l’Italia sarà rappresentata da Giulia Martinengo Marquet.