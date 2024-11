Dove verrebbe recuperato il GP di Valencia di MotoGP? Le ipotesi e le date

Una devastante alluvione ha colpito la zona di Valencia nella notte di martedì, provocando purtroppo 158 morti e un gran numero di dispersi. La situazione è drammatica nella località spagnola, che tra un paio di settimane dovrebbe ospitare l’ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Il condizionale è d’obbligo viste le criticità che l’intera area sta affrontando e l’intero paddock attende di sapere se e dove si gareggerà nel weekend del 15-17 novembre.

La direzione esecutiva della MotoGP sta infatti lavorando su vari scenari in vista della ventesima tappa del campionato. Al momento non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali, ma Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna (l’organizzatore del Motomondiale), ha dichiarato alla testata AS: “In linea di principio la data originale dell’evento sarà mantenuta. Stanno lavorando per sistemare l’accesso ed i servizi. La pista non è stata danneggiata“.

Aveva parlato anche Jorge Viegas, presidente della FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), ai microfoni di Sky Italia: “Se non si corre a Valencia, sarà peggio per la Comunità Valenciana e per la sua economia“. La sensazione è che si farà di tutto per permettere la disputa del fine settimana a Valencia (sul circuito intitolato a Ricardo Tormo), che dovrebbe essere teatro del duello finale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin per il titolo iridato (lo spagnolo ha 17 punti di vantaggio, nel weekend si gareggia in Malesia).

Ma dove potrebbe essere recupero il GP di Valencia se non si dovesse disputare in terra iberica? Gli scenari sembrano essere diversi. Le voci più insistenti parlano di Qatar, che ha ospitato il primo appuntamento dell’anno (con vittoria di Bagnaia, Martin terzo dopo essersi imposto nella Sprint Race) e che avrebbe una finestra temporale visto che la F1 sbarcherà a Lusail solo nel fine settimana del 29 novembre-1° dicembre.

Sarebbe in lizza anche il Portogallo con l’Estoril, dove andò in scena il secondo appuntamento dell’anno (successo dello spagnolo e ritiro forzato del piemontese). Da valutare anche l’ipotesi di un bis a Sepang, anche se forse ci sarebbero dei problemi di logistica. La decisione andrà preso in poco tempo, visto che il paddock dovrà sapere dove recarsi in tempi rapidi considerando i trasferimenti da effettuare.