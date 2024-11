Dove vedere in tv la Maratona di New York 2024: orario esatto di partenza, streaming, chi parteciperà

La Maratona di New York 2024 si disputerà domenica 3 novembre: come da tradizione la prima domenica dell’undicesimo mese dell’anno fa da teatro alla 42 km più prestigiosa, iconica e famosa al mondo. Lungo le strade della Grande Mela saranno impegnati circa 50.000 podisti, che coroneranno un vero e proprio sogno nella metropoli americana. Si preannuncia un vero e proprio spettacoli: la femminile scatterà alle ore 14.35 italiane, mentre gli uomini partiranno alle ore 15.05.

Non ci saranno italiani di rango in questo appunto di enorme caratura tecnica e agonistica, ma il parterre internazionale sarà davvero stellare. Il grande favorito della prova riservata agli uomini è l’etiope Tamirat Tola, Campione Olimpico di Parigi 2024 che si presenterà ai nastri di partenza per bissare il successo ottenuto dodici mesi fa. Tra le donne, invece, i riflettori sembrano essere puntati sulla keniana Hellen Obiri, desiderosa di difendere il titolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 15.00 e a seguire su Rai 2; in diretta tv integrale su Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono indietro sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO MARATONA NEW YORK YORK 2024 OGGI

Domenica 3 novembre

Ore 14.35 Maratona New York 2024, partenza gara femminile (professioniste) – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 15.00 e a seguire su Rai 2, Eurosport 1

Ore 15.05 Maratona New York 2024, partenza gara maschile (professionisti) – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 15.00 e a seguire su Rai 2, Eurosport 1

PROGRAMMA MARATONA NEW YORK 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 15.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PARTECIPANTI DI PUNTA MARATONA NEW YORK 2024

MASCHILE: Tamirat Tola, Evans Chebet, Geoffrey Kamworor, Abel Kipchumba, Gabriel Geay, Bashir Abdi, Abdi Nageeye, Addisu Gobena.

FEMMINILE: Hellen Obiri, Sheila Chepkirui, Tirunesh Dibaba, Sharon Lokedi, Vivian Cheruiyot, Senbere Teferi.