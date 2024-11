Dove vedere in tv Alcaraz-Rublev oggi: orario ATP Finals 2024, canale, streaming

Oggi, mercoledì 13 novembre, andrà in scena la quarta giornata di incontri delle ATP Finals 2024. Lo spagnolo Carlos Alcaraz è chiamato a sfidare per la fase a gironi il russo Andrey Rublev e i punti di domanda non mancano su questa partita. In primis, sarà da capire se lo spagnolo sarà in grado di giocare o meno. Come è noto, ieri l’iberico ha interrotto dopo appena 10′ il suo allenamento.

Un virus influenzale lo sta condizionando da giorni e anche per questo è arrivata la sconfitta nella prima uscita di questa competizione contro il norvegese Casper Ruud. Vedremo quindi se Alcaraz deciderà di essere in campo oppure di lasciare spazio alla riserva di questo evento, ovvero il bulgaro Grigor Dimitrov che affronterebbe Rublev nell’eventualità.

In ogni caso, se la sfida ci dovesse essere, il moscovita potrebbe sfruttare a proprio vantaggio le difficoltà dell’iberico, non certo al 100% della forma come era già accaduto in un loro incrocio quest’anno. Il pensiero va ai quarti di finale del Masters1000 di Madrid, dove sulla terra rossa della capitale spagnola Rublev eliminò Alcaraz, non al meglio per i suoi problemi al braccio destro.

La partita tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Andrey Rublev, valida per il Round Robin delle ATP Finals 2024, è prevista quest’oggi non prima delle 14.00 e sarà trasmessa in tv da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ALCARAZ-RUBLEV ATP FINALS 2024

Mercoledì 13 novembre

Centre Court – Inizio alle 11.30

[1] M. Arevalo / M. Pavic [1] vs R. Bopanna / M. Ebden

Non prima delle 14.00

[3]C. Alcaraz vs [8] A. Rublev

Non prima delle 18.00

[4] S. Bolelli / A. Vavassori vs [8] K. Krawietz / T. Puetz

Non prima delle 20.30

[2] A. Zverev vs [6] C. Ruud

PROGRAMMA ALCARAZ-RUBLEV ATP FINALS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport