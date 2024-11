Daniil Medvedev: “Non vedo l’ora che finisca la stagione, sono stanco di lottare…”

Una brutta battuta d’arresto per Daniil Medvedev. Il russo (n.4 del mondo) aveva ben altre ambizioni nel proprio esordio nelle ATP Finals 2024 di Torino contro l’americano Taylor Fritz (n.6 del ranking). La sconfitta contro il californiano sul punteggio di 6-4 6-3 ha posto l’accento sugli attuali limiti tecnici e psicologici del moscovita, andato letteralmente fuori di testa sul finire della seconda frazione.

Ne ha parlato Medvedev nel corso della conferenza stampa: “Sinceramente non so cosa avrei potuto fare per vincere la partita, di sicuro devo solo migliorare. Se non ci riesco, allora sarò eliminato, altrimenti potrò proseguire”, le prime parole del russo. “La superficie è più lenta di quella dell’anno scorso, ma non così tanto. Direi che è sempre abbastanza rapida“, ha aggiunto il n.4 ATP.

Sullo sfogo citato: “Non mi passa niente per la testa, mi arrabbio e sono frustrato e nel caso solo con me e nessun altro. Quando ho subito il break nel sesto game del secondo parziale è stato duro da accettare e quindi è accaduto quello che è accaduto“. E poi l’ammissione: “Per la prima volta dico che non vedo l’ora che finisca questa stagione. In questo momento sono stanco di lottare contro cose che non dipendono solamente da me“, il pensiero del moscovita, il riferimento al fatto che anche Fritz abbia disputato un’ottima partita.

“So di poter vincere ancora contro tanti giocatori e oggi avrei potuto farlo se fossi stato più in forma o più fortunato. Farò una buona preparazione nella fase invernale in maniera da essere pronto. Ora come ora, mi sento in grande svantaggio rispetto ai miei rivali e devo fare qualcosa. La tattica conta meno, si tratta solo di combattere e di servire bene“, ha concluso il n.4 del mondo.