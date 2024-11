Daniel Wiffen rinuncia ai Mondiali 2024 in vasca corta a Budapest

In cerca di nuove motivazioni. Dopo le Olimpiadi è sempre complicato riprendere con lo stesso spirito combattivo e agonistico. È il caso del nuotatore Daniel Wiffen, grande protagonista ai Giochi di Parigi e d’oro negli 800 stile libero e di bronzo nei 1500.

Un’atleta fantastico, capace della doppietta dorata nei Mondiali di Doha di quest’anno in vasca lunga e della tripletta 400-800-1500 sl negli Europei in corta di Otopeni della stagione scorsa, mettendoci dentro anche il nuovo record del mondo degli 800 metri. Ebbene, c’è necessità di tirare il fiato e quindi niente Mondiali nella piscina da 25 metri a Budapest (Ungheria), in programma dal 10 al 15 dicembre.

Non ci sarà quindi l’irlandese alla Duna Arena, decidendo di programmare la sua annata in funzione degli impegni in vasca lunga, pensando soprattutto ai Mondiali a Singapore. Una scelta che segue in scia quella di Thomas Ceccon, anch’egli assente nella rassegna iridata menzionata.

L’atleta irlandese ha dato conferma della sua defezione sia ai media che sui social, precisando che i campionati universitari britannici in vasca corta appena conclusi sono stati l’ultima competizione a vederlo protagonista nel 2024. Appuntamento all’anno venturo per Wiffen.