Curling, prova di forza dell’Italia femminile: importante vittoria in rimonta sull’Ungheria

L’Italia ha sconfitto l’Ungheria con il punteggio di 9-6 e ha così infilato la terza vittoria consecutiva agli Europei di curling femminile. Dopo i successi ottenuti ieri contro la Lituania e la Turchia, le azzurre hanno offerto una nuova prestazione di forza sul ghiaccio di Lohja (Finlandia), riuscendo a rimontare le magiare dopo essersi trovate sotto di tre punti a metà incontro.

La nostra Nazionale si conferma così in testa alla classifica del round robin a punteggio pieno, alla pari con Svezia e Svizzera. Stefania Constantini e compagne hanno così due successi di vantaggio nei confronti del gruppo formato da Ungheria, Danimarca, Estonia, Norvegia, Scozia e Turchia: si tratta di un primo strappo importante nella corsa verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Le nostre portacolori torneranno in campo domani per un doppio impegno: scontro diretto con la Svizzera alle ore 07.00 e incrocio rognoso con la Norvegia alle ore 15.00. Al termine dell’intenso lunedì, quando si sarà superato il giro di boa della fase a girone unico, avremo un quadro più chiaro della situazione.

CRONACA ITALIA-UNGHERIA

La skip Stefania Constantini, la vice Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Marta Lo Deserto si sono trovate subito costrette a inseguire contro il quartetto guidato da Vera Kalocsai-Van Dorp, capace di marcare due punti nel primo end. Le successive tre frazioni si distinguono per un continuo botta e risposta da un punto per parte che permette alle magiare di condurre per 3-2 dopo il quarto end.

Le ungheresi si scatenano e piazzano un micidiale uno-due nel quarto parziale, issandosi così sul 5-2 e mettendo grandissima pressione alle azzurre, sotto di tre punti all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio, però, la nostra Nazionale alza il ritmo e fa la differenza dall’alto di una caratura tecnica superiore: due punti nel sesto end per accorciare le distanze (4-5) e poi altre due marcature nel settimo gioco, strappando la mano e operando il sorpasso (6-5).

Kalocsai-Van Dorp non demorde e prova a proseguire nella sua partita ad altissima caratura agonistica, riuscendo prontamente a pareggiare i conti nel turno successivo (6-6). L’incontro si risolve nel nono end, quando la skip magiara risulta imprecisa al cospetto di una grande Costantini che, insieme alle compagne, troneggia e porta in casa tre stone di lusso: si vola sul 9-6, le avversarie sono con le spalle al muro e nella frazione finale bisogna soltanto amministrare il vantaggio.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Turchia vs Lituania 12-4

Svezia vs Estonia 8-2

Svizzera vs Scozia 8-1

Italia vs Ungheria 9-6

Danimarca vs Norvegia 11-4

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1.Italia 3 vittorie (3 partite giocate)

1. Svizzera 3 (3)

1. Svezia 3 (3)

4. Ungheria 1 (3)

4. Danimarca 1 (3)

4. Estonia 1 (3)

4. Norvegia 1 (3)

4. Scozia 1 (3)

4. Turchia 1 (3)

10. Lituania 0 (3)