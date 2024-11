Curling: l’Italia alza bandiera bianca contro la Svizzera agli Europei. Per le azzurre sarà finale per il bronzo

Ancora una volta, vince la Svizzera. La compagine elvetica femminile ha dominato in lungo e in largo contro l’Italia nella semifinale valida per i Campionati Europei 2024 di curling. Un brutto K.O per Stefania Constantini e compagne, le quali hanno dovuto cedere il passo alle avversarie con un passivo pesante, 3-7, salutando la partita con due end di anticipo. È la dodicesima volta consecutiva che le nostre ragazze subiscono la sconfitta dalla squadra capitanata da Alina Paetz.

Le svizzere fanno sentire la propria forza già nel primo turno quando, con il martello in mano, marcano subito due punti certificando un tipo di impostazione di gioco pressoché perfetta. La manovra delle avversarie funziona anche in difesa, come testimonia il secondo end concluso con un nulla di fatto e il terzo dove Constantini è di fatto costretta a prendersi solo un punto.

Al giro di boa c’è un piccolo scossone tricolore, perché dopo una quarta ripresa nulla l’Italia accorcia le distanze rubando la mano al quinto turno approfittando di un erroraccio di Paetz, colpevole di aver mandato lunghissima la sua stone. Ma la Svizzera non ci sta e, giunta al sesto round, indirizza definitivamente la partita. La skipper elvetica infatti, sfruttando anche una visuale ottima lasciata da un rilascio imperfetto della capitana tricolore, disegna una bocciata d’alto profilo che le porta in dote ben quattro punti.

Sul 6-2 la situazione si fa tesa, l’Italia deve rischiare e le elvetiche ne approfittano. Constantini prova quindi un tiro davvero ambizioso per prendere due punti, vanificando il tentativo. Paetz, cinica, capisce che è il momento di mordere, ruba la mano e sale sul 7-2. A niente servirà quindi l’unico timbro messo a referto dalle azzurre nel l’ottavo end. L’Italia alza bandiera bianca, la Svizzera festeggia e vola in finale.

Domani, venerdì 22 novembre, la nostra formazione affronterà la Scozia, uscita sconfitta per 6-4 nell’altra semifinale, dove si è imposta la Svezia per 6-4.