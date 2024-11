Cosa è successo tra Leclerc e Sainz a Las Vegas. Il team-radio criptico: “Fa sempre così”

Scintille in casa Ferrari a Las Vegas tra Charles Leclerc e Carlos Sainz: ancora una volta i due ferraristi si dovranno chiarire dopo una gara che ha visto qualche scaramuccia e qualche screzio, ascoltando anche i team radio fra il monegasco e il team.

Attorno a metà gara, il team ha ordinato a Sainz di far passare Leclerc, ma lo spagnolo ha chiuso la porta in faccia in fondo al rettilineo all’inizio del ventisettesimo giro, salvo poi lasciare passare il compagno di squadra. Via radio il pilota numero 16 ha così ironicamente commentato: “Provate a dirglielo in spagnolo”.

Uno sfogo che però ha assunto connotati decisamente più pesanti poco dopo nei confronti del suo ingegnere di pista Bryan Bozzi: “Sì ho fatto il mio lavoro, ma questo mi frega per tutto il f***o tempo, tutto il c***o di tempo. Non è nemmeno bello, si tratta solo di essere rispettoso. Fa sempre così, ogni volta è la stessa storia”.

Il team principal Frédéric Vasseur ha detto di voler parlare con entrambi i piloti per chiarire, ma ricordiamo che una situazione abbastanza simile è successa a Barcellona, quando Sainz passò il compagno di scuderia nei primi giri e Leclerc lo accusò di aver fatto una cosa fuori luogo. Ancora scaramucce quindi, quando mancano due gare dalla fine della stagione e dall’addio del madrileno alla Ferrari.