Cosa deve fare Zverev per superare Alcaraz nella Race? Sinner osserva: è fondamentale per le ATP Finals

Carlos Alcaraz ha perso contro il francese Ugo Humbert al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il fuoriclasse spagnolo ha ceduto a sorpresa in tre set sul cemento della capitale transalpina ed è stato così eliminato prematuramente nell’ultimo torneo di questo livello nella stagione in corso, incappando nell’undicesima battuta d’arresto in questa annata agonistica. Lo stop del 21enne può cambiare le dinamiche del ranking ATP e della Race, che tra l’altro sarà la base per il sorteggio dei gironi delle ATP Finals.

Carlos Alcaraz occupa il secondo posto nella classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nel 2024, avendo raccolto 6.810 punti in dieci mesi di incontri, grazie soprattutto ai sigilli conquistati al Roland Garros, a Wimbledon e al Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista iberico è però tallonato dal tedesco Alexander Zverev, che ha messo da parte 6.515 punti e che è ancora in corsa a Parigi-Bercy. Il teutonico potrebbe dunque operare il sorpasso nei prossimi giorni, ma cosa deve fare per scavalcare il rivale e issarsi al secondo posto nella graduatoria?

I conti sono presto fatti: vincere il quarto di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas non basterebbe, perché in quel caso si isserebbe a quota 6.715; per mettere la freccia servirebbe imporsi anche in semifinale (da disputare contro il vincente del confronto tra il danese Holger Rune e l’australiano Alex de Minaur) e qualificarsi dunque all’atto conclusivo, perché in quel caso volerebbe a 6.965 punti e balzerebbe davanti ad Alcaraz. Disputando la finale a Parigi-Bercy, Alexander Zverev si presenterebbe a Torino da numero 2, mentre Carlos Alcaraz sarebbe numero 3.

Cosa cambierebbe per le ATP Finals? Moltissimo. Numero 1 e numero 2 finiscono in due gironi diversi e pescheranno, a testa, uno tra n.3 e n. 4, uno tra n. 5 e n. 6, uno tra n. 7 e n. 8. Jannik Sinner è il numero 1 del mondo e dunque osserverà da vicino le partite di Zverev: se il tedesco dovesse arrivare in finale a Bercy allora potrebbe incrociare Alcaraz già nel round robin (quest’anno ha perso i tre scontri diretti in eventi ufficiali, ma ha vinto la finale del Six Kings Slam). L’estrazione è in programma giovedì 7 novembre, poi il torneo riservato ai migliori otto giocatori dell’anno incomincerà domenica 10 novembre sul cemento del capoluogo piemontese.