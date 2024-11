Coppa del Mondo salto con gli sci Lillehammer 2024: programma, orari, tv, streaming

Comincia ufficialmente questo weekend sul trampolino grande di Lillehammer, da venerdì 22 a domenica 24 novembre, la Coppa del Mondo 2024-2025 di salto con gli sci. La tappa inaugurale del massimo circuito invernale maschile e femminile propone un programma molto intenso, con una prova a squadre miste in apertura e poi due competizioni individuali per genere.

Il Large Hill (HS140) norvegese si appresta dunque ad ospitare il primo capitolo della corsa per la Sfera di Cristallo, con l’Italia che proverà a togliersi qualche soddisfazione cercando di ridurre il gap dalle superpotenze della disciplina in attesa di ritrovare Giovanni Bresadola dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso marzo. Fari puntati dunque in chiave azzurra su Alex Insam tra gli uomini e su Annika Sieff e Lara Malsiner tra le donne.

Guarda la Coppa del Mondo di salto con gli sci su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La prova a squadre miste, le qualificazioni e le gare maschili verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 e la competizione femminile della domenica su Eurosport 2; in diretta streaming su discovery+ (anche la gara femminile del sabato), Sky Go, NOW e DAZN.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di salto con gli sci a Lillehammer.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI LILLEHAMMER 2024

Venerdì 22 novembre

Ore 16.15 Prova a squadre miste sul Large Hill di Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1

Sabato 23 novembre

Ore 11.00 Qualificazione femminile sul Large Hill di Lillehammer (Norvegia)

Ore 12.30 Gara femminile sul Large Hill di Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 14.45 Qualificazione maschile sul Large Hill di Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 16.00 Gara maschile sul Large Hill di Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1

Domenica 24 novembre

Ore 11.00 Qualificazione femminile sul Large Hill di Lillehammer (Norvegia)

Ore 12.30 Gara femminile sul Large Hill di Lillehammer (Norvegia)

Ore 14.45 Qualificazione maschile sul Large Hill di Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 16.00 Gara maschile sul Large Hill di Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI LILLEHAMMER : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 manderà in onda la prova a squadre miste, oltre a qualificazioni e gare maschili; Eurosport 2 trasmetterà la gara femminile del sabato.

Diretta streaming: discovery+ (tranne le qualificazioni femminili); Sky Go, NOW e DAZN (tranne le qualificazioni e la seconda gara femminile).