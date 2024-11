Coppa Davis, Taylor Fritz liquida de Minaur: Stati Uniti e Australia in parità

Taylor Fritz conferma il suo grande momento di forma: vittoria convincente per il giocatore statunitense che batte 6-3 6-4 Alex de Minaur e porta il quarto di finale di Coppa Davis tra Stati Uniti e Australia sull’1-1.

L’inizio è travolgente da parte di Fritz che con il dritto fa la differenza tirando vincenti da tutte le parti, serve subito alla grande e riesce immediatamente a trovare il break: pessimo l’approccio di De Minaur che sbaglia tanto specie con il suo colpo, dalla parte del rovescio e concede addirittura il break a zero. In cinque minuti il californiano si ritrova sul 2-0 40-0, ma si deconcentra, commette qualche errore di superficialità dovendo addirittura annullare una palla break: l’americano comunque se la cava e allunga 3-0. Il numero 4 del mondo prosegue in maniera perfetta e si aggiudica con merito per 6-3 il primo parziale, servendo come un treno e sprecando anche una palla per il 5-1.

L’australiano con un grande spirito reagisce all’inizio del secondo set, riesce a stare più vicino in risposta sulla prima di Fritz e riesce ad essere più aggressivo e a verticalizzare maggiormente. Nel palleggio riesce più spesso ad essere incisivo e quindi arriva immediato il break. Fritz però è superiore, la sua pesantezza di palla è superiore e il contro-break arriva immediatamente. In risposta lo statunitense va 0-40 sul 3-3, De Minaur si salva, ma deve cedere il servizio nel game successivo. Il californiano chiude senza problemi e trascina tutto al doppio decisivo.

Fritz che è entrato spesso nei turni in risposta: 40% di punti vinti in ribattuta. De Minaur ha raccolto solo il 38% di punti con la seconda e ha commesso più errori rispetto allo statunitense: 20 contro 16.