Coppa Davis, il saldo negativo di Lorenzo Musetti. Con l’Australia tocca a Berrettini?

Non è stato l’esordio che avrebbe sognato Lorenzo Musetti nei quarti di finale della Final Eight di Coppa Davis 2024 contro l’Argentina. La netta sconfitta contro Francisco Cerundolo sullo score di 6-4 6-1 ha posto l’accento sul bilancio tutt’altro che buono del toscano quando ha vestito l’azzurro. Se si vanno a consultare i dati, si riscontra un bilancio con il “-“.

BILANCIO MUSETTI OVERALL

3 vittorie e 6 sconfitte

BILANCIO MUSETTI SINGOLARE

2 vittorie e 4 sconfitte

BILANCIO MUSETTI DOPPIO

1 vittoria e 2 sconfitte

Un dato che desta preoccupazione in casa Italia, dal momento che Musetti, classifica alla mano, è il n.2 della formazione tricolore. Tuttavia, il suo rendimento in questa competizione è stato spesso deficitario e non all’altezza delle aspettative. Una motivazione risiede nel contesto di gioco. La Davis si disputa sempre su una superficie veloce e il tennis di Musetti fa più fatica a incidere.

Pur se nel 2024 il carrarino ha migliorato il rendimento sull’hard, nella partita contro Cerundolo si è evidenziato nuovamente questa criticità. Un aspetto che Filippo Volandri dovrà considerare in vista della sfida di domani (ore 13.00) contro l’Australia. La compagine capitanata da Lleyton Hewitt ha un doppio molto forte e arrivare al confronto sull’1-1 con la coppia Thompson/Ebden potrebbe costar caro.

Pertanto, Volandri potrebbe considerare il feeling migliore di Matteo Berrettini con la superficie descritta e, anche, il bilancio di vittorie e sconfitte del romano in Coppa Davis in singolare, pari a 7 affermazioni e a soli 2 ko. Da ricordare i tre successi nel Round Robin a Bologna fondamentali per il conseguimento della qualificazione alle Finali di Malaga.

BILANCIO BERRETTINI OVERALL

8 vittorie e 4 sconfitte

BILANCIO BERRETTINI SINGOLARE

7 vittorie e 2 sconfitte

BILANCIO BERRETTINI DOPPIO

1 vittoria e 2 sconfitte