Coppa Davis 2024, Jannik Sinner è arrivato a Malaga: giovedì l’esordio

Dopo la meravigliosa settimana che l’ha visto vincitore alle ATP Finals di Torino, Jannik Sinner è arrivato intorno all’ora di pranzo di oggi per l’appuntamento in Coppa Davis a Malaga. Il numero uno del mondo, come accaduto l’anno scorso, sarà il punto di riferimento della squadra italiana per provare a confermare il titolo.

Sinner sarà il primo singolarista italiano, ma potrebbe svolgere anche altri ruoli: lo scorso anno fu decisivo anche in doppio in coppia con Lorenzo Sonego, quest’anno si ipotizza che possa giocare questa specialità insieme ad Andrea Vavassori. Insomma, una vera e propria stella polare.

Chissà che oggi pomeriggio Sinner non assista anche al singolare di Rafa Nadal che giocherà contro Botic van de Zandschulp nella sfida contro l’Olanda: i due sono legati da uno splendido rapporto che nasce soprattutto da quando condivisero la bolla in Australia ai tempi del Covid e il maiorchino scelse un Sinner giovanissimo come compagno di allenamento.