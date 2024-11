Coppa Davis 2024, Italia-Argentina: gli accoppiamenti. Apre Musetti, poi c’è Sinner

Sono stati diramati pochi istanti fa dall’ITF gli accoppiamenti dell’ultimo quarto di finale di Coppa Davis 2024 in programma a Malaga, quello tra Italia e Argentina. I detentori dell’Insalatiera esordiscono contro i sudamericani, ed è una sfida tra due capitani che per un periodo sono stati anche coevi, Filippo Volandri e Guillermo Coria.

Ad aprire le danze a Malaga è Lorenzo Musetti, che vince il ballottaggio con Matteo Berrettini per affrontare Francisco Cerundolo. I precedenti dicono 2-1 per l’italiano, anche se tutti si sono svolti sulla terra rossa. L’ultimo confronto è risalente alla finale di Umago, celebre perché il toscano partì subito dopo (assieme al suo avversario) per giocare le Olimpiadi e, poi, arrivare al bronzo.

Il secondo singolare vedrà invariabilmente in campo Jannik Sinner. La sua prima da numero 1 del mondo in Coppa Davis arriva con Sebastian Baez, non un fulmine di guerra sui campi rapidi. Precedenti 2-0 per l’azzurro (uno in Davis nel 2022, nella fase a gironi), ma l’ultimo, agli Australian Open, è stato severissimo a favore di Jannik: un terzo turno finito 6-0 6-1 6-3.

Infine, il capitolo più difficile da sbrogliare, anche perché non c’è la certezza che ci si arrivi (anzi): al momento per il doppio sono schierati Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Maximo Gonzalez e Andres Molteni, vale a dire le due coppie titolari, con gli argentini avanti 2-1 nei precedenti del 2024. Da Malaga, però, giungono idee sulle possibilità che Sinner e Berrettini siano alla finestra in questo senso. L’unico punto sicuro è che, in caso di doppio, le coppie possono essere cambiate dopo il secondo singolare.