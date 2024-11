Coppa Davis 2024, autostrada per la Spagna sino alla finale? Tabellone agevolato dall’assenza di Zverev

La stagione tennistica volge al termine e a rimanere in agenda sono le Finali di Coppa Davis a Malaga (19-24 novembre). Sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ si assegnerà l’ambita Insalatiera e tra le migliori otto squadre del mondo, qualificate alla Final Eight, ci sarà anche la Spagna, oltre all’Italia di Filippo Volandri che ambisce a confermarsi campione dopo il trionfo del 2023.

I padroni di casa hanno un piano molto chiaro: vincere davanti al proprio pubblico per consentire a Rafa Nadal di salutare il tennis agonistico con un’altra affermazione, a 20 anni da quel successo sulla terra rossa di Siviglia, dove un Rafa 18enne mise in mostra il suo talento sconfinato al cospetto di un Andy Roddick sorpreso e sconfitto. Il capitano non giocatore, David Ferrer, avrà a disposizione i seguenti convocati: Carlos Alcaraz, Pedro Martinez, Roberto Bautista Agut, Rafael Nadal e Marcel Granollers.

Le Furie Rosse, dunque, avranno a disposizione il nuovo fenomeno del tennis mondiale, Alcaraz, che ha diviso in parti uguali la torta degli Slam in quest’annata con Jannik Sinner e vinto quelli di maggior storia e prestigio, ovvero Roland Garros e Wimbledon. Tuttavia, Carlitos è parso un po’ con le ruote sgonfie nelle ultime settimane e vedremo se le motivazioni di giocare in nazionale gli daranno una mano.

La Spagna è capitata in una parte di tabellone che, visti i roster delle compagini in lizza per il titolo, è favorevole. Domani, gli iberici affronteranno a partire dalle 17.00 i Paesi Bassi. Una formazione solida, con i tre singolaristi Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp e Jesper de Jong e un solo doppista naturale Wesley Koolhof. Paul Haarhuis potrebbe optare per una coppia formata da Koolhof e van de Zandschulp come accaduto nel Round Robin di Bologna. Ricordiamo che agli ultimi US Open, quest’ultimo si era imposto nel secondo turno contro Alcaraz, ma in questo caso non ci sarà possibilità di incrocio, in quanto il n.1 designato è Griekspoor, che non dovrebbe dare troppi problemi al funambolo di Murcia. La sfida si giocherà sulla base del secondo singolare. Difficile immaginare che Nadal possa essere scelto, più probabile l’impiego di Roberto Bautista Agut, in ripresa nell’ultimo periodo e vittorioso a livello indoor del torneo di Anversa. Vedremo a questo punto se Nadal sarà schierato in doppio con Granollers in caso di necessità.

Si parlava di tabellone agevole dal momento che la Germania non avrà il suo n.1 Alexander Zverev. Una mancanza molto importante del n.2 del mondo, che va un po’ ad affossare la squadra capitanata da Michael Kohlmann. Certo, il doppio ha dimostrato di essere in grande forma, visto il successo di Kevin Krawietz e Tim Puetz nelle ATP Finals di Torino, ma la batteria dei singolaristi non entusiasma, parlando di Jan-Lennard Struff e di Yannick Hanfmann, quest’ultimo tutt’altro che a proprio agio sulla superficie di Malaga.

Tedeschi che incroceranno il Canada, privo di Felix Auger-Aliassime, ma con un Denis Shapovalov che si sta un po’ ritrovando, vista la vittoria nel recente torneo di Belgrado. Squadra nordamericana che potrà contare anche sul giovane Gabriel Diallo, sul consistente Alexis Galarneau e sull’eventuale coppia doppio formata dall’ex n.3 del mondo Milons Raonic e da Vasek Pospisil in doppio. Sulla base di questi avversari, si potrebbe pensare che la Spagna abbia grandi possibilità per arrivare fino in fondo.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2024

Martedì 19 novembre

Non prima delle 17.00 Q1 Paesi Bassi-Spagna

Mercoledì 20 novembre

Dalle 12.00 Q1 Germania-Canada

Giovedì 21 novembre

Dalle 10.00 Q3 Stati Uniti-Australia

Non prima delle 17.00 Q4 Italia-Argentina

Venerdì 22 novembre

Dalle 17.00 S1 vinc. Q1-vinc.Q2

Sabato 23 novembre

Dalle 13.00 S2 vinc. Q3-vinc.Q4

Domenica 24 novembre

Dalle 16.00 F1 vinc. S1-vinc.S2