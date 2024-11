Combinata nordica, i convocati dell’Italia per la tappa di Ruka: assente Pittin, esordisce Senoner

Si sta aprendo la stagione degli sport invernali e il sipario per quanto riguarda la combinata nordica si aprirà nel fine settimana dal 28 novembre al 1° dicembre con la tappa di Ruka, in Finlandia. Da poco è uscito il comunicato FISI con i convocati dell’Italia per questo primo appuntamento stagionale.

In questo weekend saranno impegnati solo gli uomini e il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato cinque atleti: Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti e il giovanissimo 18enne Manuel Senoner che sarà all’esordio assoluto in Coppa del Mondo. Non ci sarà invece Alessandro Pittin.

Il programma di questa prima tappa con il PCR di giovedì 28 novembre. Venerdì è in programma un’individual compact con salto dal trampolino HS142 e fondo da 7,5 km. Sabato la prima Gundersen, con salto HS142 seguito da inseguimento da 10 km. Infine domenica si svolgerà una mass start con 10 km di fondo ad aprire e per finire il salto sempre dal large hill finlandese.