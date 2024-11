Combinata nordica, cancellato il segmento di salto dell’Individual Compact. Riiber leader grazie al PCR di ieri

Cambio di programma per la seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di combinata nordica, in corso di svolgimento a Ruka (in Finlandia). Il segmento di salto dell’Individual Compact odierna è stato infatti cancellato per maltempo, quindi verrà presa in considerazione la classifica del secondo Provisional Competition Round di ieri.

Il forte vento e la fitta nevicata di stamattina ha portato gli organizzatori alla decisione di annullare per ragioni di sicurezza il segmento di salto sul trampolino grande HS142 finlandese, mentre la prova di fondo sulla distanza dei 7.5 chilometri si disputerà regolarmente a partire dalle ore 15.00 italiane (le 16.00 locali) con distacchi e posizioni al via in base ai risultati del secondo PCR.

Il fuoriclasse norvegese Jarl-Magnus Riiber comincerà per primo la gara sugli sci stretti davanti agli austriaci Franz-Josef Rehrl, Thomas Rettenegger e Johannes Lamparter, staccati rispettivamente di 6, 12 e 17 secondi. Quinta piazza a 22″ per il tedesco Vinzenz Geiger, ma attenzione anche alla rimonta del finlandese Ilkka Herola dal sesto posto con un gap di 26″ dalla vetta.

In casa Italia si può sperare in un buon piazzamento con Aaron Kostner, 26° a 1’10” da Riiber, mentre gli altri azzurri proveranno ad attestarsi in zona punti partendo a onde con un gap di 1’30” dal primo: 39° il diciottenne Manuel Senoner, 48° Raffaele Buzzi, 50° Domenico Mariotti e 52° Iacopo Bortolas.