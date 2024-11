Ciclocross, la Coppa del Mondo parte da Anversa: otto italiani al via tra gli élite

Dopo la lunga estate, torna l’inverno e torna la Coppa del Mondo di ciclocross. Una stagione che sarà composta da 12 tappe e si aprirà da Anversa (Belgio) questa domenica 24 novembre e si chiuderà il 26 gennaio a Hoogerheide. Si torna laddove lo scorso anno Mathieu van der Poel realizzò una delle sue straordinarie imprese, rimontando dalla 25esima alla prima posizione e trionfando.

Mathieu van der Poel che quest’anno non sarà presente: diversi big come sappiamo tendono a saltare diverse tappe della Coppa del Mondo per andare nel Superprestige e partecipare a competizioni più importanti come i Mondiali. Il favorito principale sarà quindi il belga Laurens Sweeck, vincitore delle ultime due tappe del Superprestige a Merksplas e Niel. Occhio anche ad altri due belgi in grande forma come Thibau Nys e Joran Wyeseure, oltre all’olandese Lars van der Haar.

Nel femminile sembrano in questo momento embrionale della stagione inscalfibili le olandesi: Ceylin del Carmen Alvarado ha vinto tre delle prime quattro tappe del Superprestige, mentre l’altra è stata vinta da Lucinda Brand e sarà al via anche la campionessa del mondo Fem Van Empel. Difficile trovare qualche altro nome che possa impensierire queste tre, ma può lottare per un buon piazzamento la nostra Sara Casasola. Oltre a lei a rappresentare i colori italiani ci saranno Francesca Baroni e Lucia Bramati.

Al maschile tra gli élite l’Italia si presenterà con cinque atleti al via: Gioele Bertolini, Federico Ceolin, Antonio Folcarelli, Simone Vari e il nostro grande talento Stefano Viezzi che proverà a misurarsi nella categoria superiore.