Ciclismo, Mark Cavendish si ritira ufficialmente: “Ho ottenuto tutto quello che potevo”

Lo aveva preannunciato a inizio stagione e adesso lo ufficializza: Mark Cavendish lascia il ciclismo professionistico. Il velocista dell’Isola di Man ha chiuso in bellezza quest’anno facendo il record di tappe vinte al Tour de France: sono addirittura 35, superando persino Eddy Merkcx. Campione del Mondo nel 2011, 165 successi in carriera: un vero gigante delle due ruote.

Con un post Instagram l’inglese ha salutato tutti: “Quella di domani sarà l’ultima gara della mia carriera ciclistica professionistica. Sono abbastanza fortunato da aver fatto ciò che amo per quasi 20 anni, e ora posso dire di aver ottenuto tutto ciò che potevo sulla bici. Sono felice di chiudere la mia avventura al Tour Prudential Singapore Criterium correndolo per la terza volta”.

“Il ciclismo mi ha dato tanto ed è uno sport che adoro, ho sempre voluto fare la differenza in questo mondo e ora sono pronto per vedere quale sarà il nuovo capitolo che il ciclismo ha in serbo per me”.

Un velocista eccezionale, uno dei migliori di tutti i tempi, una leggenda assoluta del ciclismo britannico che domani saluta dopo anni meravigliosi e risultati fantastici.