Ciclismo: Mark Cavendish ci ripensa? Aperta una possibilità per correre anche nel 2025

Sembrava tutto fatto, lo era anche un anno fa, e invece potrebbe arrivare l’ennesimo cambio di scenario. Un 2024 da record, nonostante i pochi giorni di corsa (e le polemiche arrivate da parte di Alexandre Vinokourov), con la bellissima vittoria di tappa al Tour de France per Mark Cavendish, che ha portato il britannico a superare Eddy Merkcx nella classifica dei più vincenti alla Grande Boucle.

Cannonball aveva annunciato il ritiro alla fine di questa stagione e invece potrebbe ripensarci: il corridore britannico dell’Astana Qazaqstan potrebbe pensare di correre per un’altra stagione.

Queste le sue parole: “Non ho finito per quest’anno. Non so cosa succederà dopo. So che non prenderò più parte al Tour de France. L’ho detto prima del Tour e dopo il Tour. Ora mi sto prendendo cura della mia famiglia, mi sto rilassando e mi sono preso un po’ di tempo libero prima di ricominciare a pedalare. Ora mi sto allenando di nuovo. Ho avuto il tempo di elaborare tutto. Vedremo cosa succederà in futuro”.

Da ora in poi solo criterium per il fenomeno dell’Isola di Man, poi la decisione. Molto probabilmente, se ci dovesse essere un prosieguo, sarà con una squadra diversa, visto che il contratto con la compagine kazaka scade nel 2024.