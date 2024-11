Ciclismo: gare olandesi a rischio nel 2025. Forze dell’ordine assenti e impegnate nel Vertice NATO

Le gare cicliste olandesi nel 2025 potrebbero essere fortemente a rischio di organizzazione, a causa di un problema legato alla sicurezza e alla mancanza di forze dell’ordine nei Paesi Bassi.

La Federazione Olandese (KNWU) infatti ha reso noto che a causa del Vertice NATO, previsto per il 24 e 25 giugno 2025, la polizia e gli altri agenti di sicurezza locale saranno impegnati nel garantire l’ordine pubblico dal 1° gennaio al 31 agosto 2025 non potendo così presenziare alle gare dell’anno prossimo.

“È amaro e deludente notare che il vertice NATO di due giorni si traduca in un’assenza di agenti motociclisti alle gare ciclistiche per un periodo di non meno di otto mesi, che è praticamente l’intera stagione ciclistica – riporta SpazioCiclismo segnalando le parole del direttore del KNWU Maurice Leeser – Il KNWU farà ogni sforzo con gli organizzatori per assicurare che le gare ciclistiche previste si svolgano nel 2025″.

“Nel fare ciò – ha proseguito -, è fondamentale fare progressi nell’accelerare l’impiego di controllori civili del traffico automobilistico. Lanciamo un appello urgente ai ministeri affinché forniscano al più presto le risorse necessarie per lo sviluppo di linee guida nazionali per i controllori civili del traffico”.

Vedremo quali saranno gli sviluppi nei prossimi mesi. Certo: al momento non ci sono gli scenari ideali perché le gare vengano organizzate e disputate.