Quando ricomincia il ciclismo? Si parte con il Tour Down Under, tutte le gare tra gennaio e febbraio

Mancano poche ore all’inizio del 2025 e già a gennaio comincerà la stagione ciclistica. Come al solito si parte laddove di questi tempi è estate, dall’altra parte del mondo. nell’altro emisfero, in particolare dall’Australia: la prima corsa World Tour sarà infatti il Tour Down Under che quest’anno sarà alla 25a edizione e vedrà un bel campo di partecipazione al via.

La parentesi australiana si chiuderà con la suggestiva nona edizione della Cadel Evans Great Ocean Road Race che negli ultimi anni ha messo in evidenza corridori interessanti specie per quanto riguarda il mondo delle classiche.

A questo punto sarà il momento di approdare in Europa per le prime corse storiche del calendario internazionale, come la 76a edizione della Volta Valenciana in cui cominceremo a vedere qualche big in azione, mentre il Giro dell’Oman che si svolgerà poco dopo potrebbe vedere diversi velocisti al via, visto il percorso che presenta non troppe difficoltà altimetriche.

Successivamente sarà la volta nella stessa domenica della Figueira Champions Classic, nuova classica portoghese che lo scorso anno è stata dominata da Remco Evenepoel e la Clasica de Almeria, che spesso ha premiato i velocisti. Mese di febbraio che si chiuderà con l’UAE Tour che vedrà esordire Tadej Pogacar e in parallelo con la Volta ao Algarve, in Portogallo.

CALENDARIO CICLISMO GENNAIO E FEBBRAIO

21-26 gennaio Tour Down Under, Australia

2 febbraio Cadel Evans Great Ocean Road Race, Australia

5-9 febbraio Volta Valenciana, Spagna

8-12 febbraio Giro dell’Oman, Oman

16 febbraio Clasica de Almeria, Spagna

16 febbraio Figueira Champions Classic, Portogallo

17-23 febbraio UAE Tour, Emirati Arabi Uniti

19-23 febbraio Volta ao Algarve, Portogallo