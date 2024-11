Ciclismo, Alberto Bettiol sarà al via del Giro d’Italia 2025: “La maglia tricolore è uno stimolo”

Alberto Bettiol ha intenzione di partecipare al Giro d’Italia 2025. Il corridore toscano, che si è laureato campione nazionale italiano lo scorso anno e passato all’Astana Qazaqstan, ha parlato in occasione della cerimonia di consegna del 51esimo Giglio d’Oro.

Il corridore di Castelfiorentino ha parlato in questi termini: “Penso di fare il Giro d’Italia perché adesso sono un paio di anni che manco. Sinceramente vestire il tricolore al Giro è uno stimolo maggiore. Stiamo aspettando adesso gli ultimi preparativi per la presentazione. Poi farò le solite classiche, partirò a gennaio in Australia, un po’ al caldo, mentre per la seconda parte di stagione non ho previsto ancora niente”.

Prosegue il vincitore del Giro delle Fiandre 2019: “Sono molto onorato di aver vinto il Giglio d’oro perché comunque l’albo è pieno di campioni ed io in mezzo a loro penso di essere un fortunato e privilegiato. Il riconoscimento al campione italiano è molto importante perché ci tenevo moltissimo quest’anno a vestire il tricolore. E’ stato qualcosa che abbiamo iniziato a costruire un anno fa qui vicino, e adesso posso dire che l’ho vinto. Poi farlo da toscano, su un circuito toscano, è stato bellissimo. Una cosa che è andata oltre le mie aspettative“.

Sull’emozione provata alla Grand Départ del Tour: “E poi un’altra di quelle cose uniche, un sogno, qualcosa che non ricapiterà più, è stato avere anche la Grand Depart del Tour de France a pochi passi da dove sono nato, da casa mia, in mezzo a tanti tifosi. E’ stata veramente una bella annata, spero di farne altre sempre più belle”.