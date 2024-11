Chi vince le ATP Finals? Le quote dei bookmakers per le scommesse: Sinner e Alcaraz in prima fila

Il grande giorno è arrivato. Il PalaAlpiTour freme per la quarta edizione delle ATP Finals, che si tiene a Torino per la quarta volta consecutiva. Non sappiamo in quanti, ai tempi della ‘prima volta’ del 2021, si sarebbero attesi che un giorno nemmeno così lontano il favorito d’obbligo della competizione aveva sangue italiano nelle vene. E invece Jannik Sinner è riuscito nell’intento di diventare uno dei, se non il maschio alfa del circuito maggiore, tanto da essere il favorito del torneo di fine anno.

Il numero uno al mondo è dato da tutti come il candidato numero uno al successo. Vuoi la finale dello scorso anno persa con Novak Djokovic, vuoi anche il fatto che si giochi sulla sua superficie preferita, il cemento indoor, Jannik parte in primissima fila: un suo successo viene pagato 2,25 dalle principali agenzie di scommesse, che lo rendono dunque il principale cavallo su cui puntare.

Alle sue spalle Carlos Alcaraz, il successo dell’iberico vale tre volte la posta. Una chiamata più difficile di quanto sembri però, poiché il numero 3 al mondo di norma arriva spesso con l’acqua alla gola nel finale di stagione, su una superficie che non appare al 100% nelle sue corde. Sappiamo che sono parole forti per un giocatore dal talento sconfinato come il suo, che dalla propria parte ci mette anche il fatto che, se ispirato, può diventare ingiocabile per tutti anche se la sua metà campo fosse cosparsa di chiodi.

Per gli scommettitori dunque può apparire più invitante la quota di Alexander Zverev, che arriva con il vento in poppa all’appuntamento grazie al successo di Parigi-Bercy; la sua quota spazia tra il 7,5 e l’8, forse anche alta per il giocatore che ha più confidenza con la competizione avendola vinta due volte in carriera. Si dà fiducia a Daniil Medvedev, tra 10 e 11 nonostante un anno senza successi, mentre gli altri sono più lontani: si va da Taylor Fritz che ha una forbice tra 15.0 e 17.00 a Casper Ruud, il ‘meno favorito’, con il suo successo che paga tra le 31 e le 41 volte la posta.