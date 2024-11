Chi affronterà l’Italia in finale di BJK Cup? Possibile incrocio con una campionessa Slam

Slovacchia o Gran Bretagna, una di loro sarà l’avversaria dell’Italia nella finale di domani della Billie Jean King Cup 2024. Per il secondo anno consecutivo la squadra di Tathiana Garbin è arrivata a giocarsi l’ultimo atto della competizione, con la possibilità di conquistare il quinto titolo della sua storia dopo i trionfi in Fed Cup 2006, nel 2009, nel 2010 e nel 2013.

Nella passata stagione era stato il Canada a fermare i sogni delle azzurre, ma domani il verdetto si spera possa essere decisamente diverso, con la squadra italiana che ha davvero alte possibilità di trionfare. Sia contro le slovacche sia contro le britanniche, infatti, l’Italia partirebbe con i favori del pronostico, considerando sia i match di singolare (la presenza di Jasmine Paolini può incidere moltissimo) sia l’eventuale doppio.

Sicuramente la Slovacchia ha decisamente stupito, arrivando a sorpresa fino alla semifinale. Prima il 2-1 contro gli Stati Uniti e poi un perentorio 2-0 contro l’Australia. La punta di diamante della squadra slovacca è senza alcun Rebecca Sramkova, numero 43 del ranking mondiale e assoluta protagonista finora a Malaga con le vittorie contro Danielle Collins e Ajla Tomljanovic. Attenzione anche al doppio composto da Tereza Mihalikova e Viktoria Hruncakova, quest’ultima utilizzata anche in singolare (è n°238) contro l’Australia e vittoriosa a sorpresa su Kimberly Birrell.

Nomi più famosi per quanto riguarda invece la Gran Bretagna, che ha sconfitto per 2-0 prima la Germania e poi le campionesse in carica del Canada. Nei singolari le britanniche sono sicuramente da temere, vista la presenza di Emma Raducanu e Katie Boulter, che ben si trovano sulla superficie dei campi di Malaga. L’ex campionessa degli US Open 2021 sembra essere in grande forma ed in questo 2024 è risalita in classifica, posizionandosi ora al numero 58. Attenzione poi anche a Boulter, mancina che ben si adatta sul cemento indoor, numero 24 del mondo, che ha battuto agevolmente in due set Leylah Fernandez. Sarà lei eventualmente ad affrontare Paolini in una sfida comunque decisamente complicata per la toscana.

Seguendo i pronostici, l’avversaria in finale dell’Italia dovrebbe essere la Gran Bretagna. Raducanu e Boulter partono entrambe favorite nei due singolari e la squadra britannica punta sicuramente al 2-0 per chiudere i conti con anticipo ed evitare un doppio che potrebbe anche prendere la direzione della Slovacchia a quel punto.