Charles Leclerc smorza le polemiche: “Tutto chiarito con Sainz, diamo tutto per il titolo dei costruttori”

Messo tutto alle spalle. Il monegasco Charles Leclerc si è presentato alla conferenza stampa del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Lusail, la Ferrari cercherà di dar seguito al confronto con la McLaren per il campionato dei costruttori. Attualmente, il distacco della Rossa dalla vetta è di 24 punti.

Leclerc è tornato sulle polemiche che ci sono state nel corso del GP di Las Vegas con il compagno di squadra, Carlos Sainz, e le considerazioni sono le seguenti: “Dobbiamo fare tutto il possibile per la conquista del titolo dei costruttori. Quello che è accaduto a Las Vegas è stato discusso, tutto chiarito con Sainz. A volte le cose non vanno come vorremmo ma è importante parlarne e solo lavorando di squadra potremo raggiungere l’obiettivo. Ogni questione è stata chiarita. Realisticamente sarà un week end difficile per noi, ma c’è anche la Sprint e, se metteremo tutto assieme, potrà fare la differenza. Anche se sulla carta non sembra il nostro circuito favorito“, ha affermato Charles.

“In questo campionato abbiamo imparato a minimizzare i danni nei week end non favorevoli. Prima questo lo soffrivamo e ora siamo più solidi. Ma ciò non vuol dire che ci deve bastare. D’altra parte la direzione giusta è stata presa“, ha aggiunto il ferrarista, in considerazione del fatto che in Qatar ci si aspetta di faticare con la SF-24.

Sempre sul rapporto con il team-mate: “Con Carlos ho un ottimo rapporto, a volte andiamo oltre ma ci comprendiamo bene e non ho dubbi. In alcune circostanze, ci sono cose che servono per resettare tutto. È a beneficio di entrambi avere l’opportunità di vincere il campionato dei marchi e abbiamo bisogno l’uno dell’altro. Lavorando di squadra forse possiamo farcela. Il secondo è il primo dei perdenti, ma in una stagione non semplice come questa sarebbe un bel bonus e sarebbe positivo chiudere in quella posizione di classifica“, ha concluso Leclerc.