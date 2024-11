Charles Leclerc: “Lavoriamo per massimizzare il risultato, ma senza pensare troppo al titolo costruttori”

Sono 36 i punti che separano la Ferrari dalla McLaren nella classifica mondiale dei costruttori in F1. L’ultimo GP del Brasile non è stato così fortunato per la Rossa, che sul layout di Interlagos ha fatto fatica in tutte le condizioni, considerando che la pioggia è stata protagonista assoluta nel sabato e nella domenica del weekend sudamericano. Si tornerà a gareggiare dal 21 al 23 novembre a Las Vegas, negli Stati Uniti.

Nella città in cui si tenta la fortuna, più di ogni altra, anche la Rossa vorrà fare lo stesso per provare ad avvicinare la scuderia di Woking, su di un tracciato che per caratteristiche dovrebbe essere più favorevole alla SF-24. Nei fatti, la decisione del Cavallino Rampante è di non portare altri aggiornamenti da qui fino alla fine della stagione, traendo il massimo dal materiale a disposizione.

E così ci si vuol provare, ma senza avere l’ossessione. È un po’ questo il pensiero del monegasco Charles Leclerc, quinto nella gara brasiliana: “Sarebbe molto, molto importante conquistare il titolo costruttori. Ma la nostra attenzione è rivolta principalmente ai dettagli. Crediamo davvero che questa sia la strada da seguire per darci le migliori possibilità di vincere, ma non dobbiamo pensarci troppo“.

Nell’appuntamento negli States si andrà a caccia del bersaglio grosso, ben sapendo che nel GP del Qatar, dove è prevista l’ultima Sprint Race della stagione, la Rossa potrebbe soffrire come è accaduto in Brasile, prima di arrivare all’atto finale di Yas Marina (Abu Dhabi) e andare all-in.