Charles Leclerc fiducioso: “Possiamo fare bene a Las Vegas, siamo ancora in lotta per il Mondiale dei costruttori”

Dopo tre settimane di pausa il Circus della F1 torna in scena. Messa in archivio la tappa di Interlagos (Brasile), che potrebbe valere all’olandese Max Verstappen (Red Bull) il titolo mondiale, si pensa al terzultimo round del campionato dove la Ferrari confida di far bene ed essere ancora in ballo per la conquista del titolo dei costruttori.

La scuderia di Maranello dista 36 lunghezze dalla McLaren in classifica generale e il layout della città nel deserto del Nevada potrebbe essere adatto alla SF-24. Lo scorso anno Charles Leclerc fu uno dei protagonisti di questa gara, andando molto vicino alla vittoria. Ci riproverà il monegasco, motivato e pronto a dare tutto se stesso per la massimizzazione della prestazione.

“Sono sicuro che potremo essere all’altezza questo fine settimana, anche se ci sono molti aspetti che possono metterti in difficoltà. Sulla carta, questo circuito può sembrare semplice, ma non è così. Poiché la gara si svolge di notte in una località desertica, le variazioni di temperatura sono molto ampie e la gestione dei pneumatici sarà fondamentale. Da parte nostra, abbiamo una macchina che è gentile con gli pneumatici, ma il rovescio della medaglia è che di solito è difficile portarli in temperatura per un giro di qualifica. Abbiamo lavorato su questo aspetto e riteniamo di aver fatto dei progressi“, ha affermato Charles.

E sulle velleità del Cavallino Rampante: “Dopo i recenti risultati, c’è molta energia, anche se stiamo arrivando alla fine della stagione. Questa mentalità ci aiuta, ci permette di concentrarci e di focalizzarci sul nostro obiettivo che è quello di ottenere i migliori risultati possibili, gara per gara. Possiamo fare bene qui e daremo il massimo. Mancano tre gare alla fine della stagione, ci sarà ancora anche una Sprint (in Qatar ndr.), quindi ci sono molti punti in palio e non rinunceremo a lottare“.