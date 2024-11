Charles Leclerc amareggiato: “Dopo le prove libere siamo tornati sulla terra nelle qualifiche Sprint…”

Ci si era illusi. È molto amareggiato Charles Leclerc al termine delle qualifiche Sprint del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Lusail, le Ferrari non sono andate oltre la quarta e quinta posizione nel time-attack che ha definito lo schieramento di partenza della gara del sabato nel week end qatariano. Lo spagnolo Carlos Sainz ha preceduto il monegasco nel caso specifico.

Si sperava di far meglio perché la sessione di prove libere era stata molto incoraggiante, ma probabilmente l’evoluzione della pista legata all’abbassamento delle temperature non ha sorriso alla Rossa, che ha sofferto non poco di graining sulle proprie gomme. Non è un caso che sia sulla vettura di Sainz che in quella di Leclerc il sottosterzo fosse evidente.

“Non è mai una bella notizia quando dai tutto e non ottieni meglio di in quinto posto. Non sappiamo il motivo, ma nel corso delle prove libere il nostro rendimento è andato ben oltre le aspettative, mentre nelle qualifiche si può dire che siamo un po’ tornati con i piedi per terra. Non possiamo fare altro che continuare a spingere per tenere aperta la lotta per il titolo costruttori“, ha dichiarato Leclerc (fonte: Sky Sport).

McLaren, da questo punto di vista, ha confermato quanto si pensava in avvicinamento a questo fine-settimana. Il britannico Lando Norris ha conquistato la pole-position, mentre l’australiano Oscar Piastri ha ottenuto il terzo tempo. George Russell ha confermato di godere di un grande stato di forma nell’abitacolo della sua Mercedes e, reduce dalla vittoria di Las Vegas, il secondo tempo odierno va letto in questa chiave. Sesta posizione per il campione del mondo in carica, Max Verstappen (Red Bull).