Champions League calcio oggi, orari partite 5 novembre: programma, tv, streaming

Scatta ufficialmente nella serata odierna, martedì 5 novembre, la quarta giornata valevole per la fase iniziale della Champions League 2024-2025. Siamo pronti per arrivare al giro di boa del calendario, per cui ogni punto inizia ad acquisire un valore più importante. Ci attende una serata di grande importanza, con le squadre italiane nuovamente protagoniste.

Le squadre di casa nostra giocheranno tutte e 3 in contemporanea alle ore 21.00. Il piatto forte sarà senza dubbio Real Madrid-Milan allo stadio Santiago Bernabeu, con i Blancos che andranno a caccia di punti dopo l’ultima sconfitta, mentre i rossoneri hanno conquistato i primi 3 punti contro il Club Brugge.

Sempre alle ore 21.00 toccherà alla Juventus in casa del Lilla, con i bianconeri di mister Thiago Motta che proveranno a cancellare la sconfitta interna contro lo Stoccarda dell’ultimo turno. Sempre al medesimo orario, poi, il Bologna sarà impegnato in casa del Monaco per una sfida fondamentale, nella quale cercheranno anche il primo gol in Champions League della propria storia.

Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio il programma completo di questo martedì 5 novembre e come seguire in tv o streaming tutti i match del quarto turno della Champions League 2024-2025.

PROGRAMMA COMPLETO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Martedì 5 novembre

Ore 18.45 PSV-Girona – diretta su Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 18.45 Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria – diretta su Sky Calcio 4 (254) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Real Madrid-Milan – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213), Sky Calcio 2 (252) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Lilla-Juventus – diretta su Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 3 (253) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Liverpool-Bayer Leverkusen – diretta su Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Bologna-Monaco – diretta su Sky Calcio 4 (254) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Sporting Lisbona-Manchester City – diretta su Sky Calcio 6 (256) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Borussia Dortmund-Sturm Graz – diretta su Sky Calcio 7 (257) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 DIRETTA GOL CHAMPIONS LEAGUE – diretta su Sky Calcio 1 (251) e in streaming su NOW e SkyGO