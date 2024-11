Cesare Butini presenta gli Assoluti in vasca corta: “Portiamo avanti la politica dei piccoli passi”

Dal 14 al 16 novembre Riccione sarà ancora una volta la capitale del nuoto italiano. Nella tre-giorni romagnola terranno banco gli Assoluti in vasca corta, funzionali alla definizione della squadra che prenderà parte ai Mondiali nella piscina da 25 metri di Budapest (Ungheria), programmati dal 10 al 15 dicembre nella Duna Arena.

Delle defezioni, in tal senso, ci saranno. Il pensiero va a Gregorio Paltrinieri e a Thomas Ceccon, il primo infortunato e il secondo che ha deciso di tirare un po’ il fiato dopo un 2024 ricco d’emozioni, sublimato dal successo olimpico a Parigi nei 100 dorso. Il tutto da valutare nell’esperienza all’estero di cui Thomas aveva già fatto cenno. Si parla dell’Australia.

A presentare l’evento in Romagna è stato il Direttore Tecnico, Cesare Butini: “Siamo ormai entrati nel vivo di questa nuova stagione agonistica. L’attività di inizio stagione è cadenzata da vari meeting in vasca corta che sono organizzati in tutta Italia. Questa prima parte della stagione è finalizzata, per quanto riguarda la squadra assoluta, al campionato mondiale di vasca corta. Dopo il Nico Sapio, che ci ha dato ottime indicazioni, ci apprestiamo a valutare lo stato della condizione generale in questo campionato invernale dopo un’estate da protagonisti alle Olimpiadi di Parigi“, ha dichiarato (fonte: FIN).

“Finora abbiamo visto buone prove da Curtis, che è un’atleta giovanissima e fa parte della nostra futura nazionale. Così come un buon Bacico nel dorso. Ho visto anche un buon movimento nei 200 stile libero femminile con una Toma competitiva anche nella distanza doppia dopo aver registrato il personale nei cento metri. Siamo ancora lontani dallo standard per il Mondiale, però a me piace la politica dei piccoli passi e ritengo fondamentale dare fiducia ai giovani e ai loro tecnici per pianificare un lavoro costruttivo insieme alla Federazione. Dobbiamo supportare questi atleti perché sono la base per poter lavorare in vista del nuovo quadriennio olimpico“, ha concluso Butini.