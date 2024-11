Cesare Butini espone gli obiettivi: “Dobbiamo trovare nuove punte per innalzare il livello medio del nuoto”

Calato il sipario sugli Assoluti invernali in vasca corta di nuoto a Riccione ed è tempo di bilanci per il direttore tecnico della Nazionale, Cesare Butini. Una rassegna importante anche per definire la squadra che prenderà parte ai Mondiali in corta a Budapest (Ungheria), dal 10 al 15 dicembre, dovendo fare i conti con alcune assenze, come quelle di Thomas Ceccon e di Gregorio Paltrinieri.

“Il bilancio è positivo. Il movimento ha confermato le sue qualità e un applauso va a tutti. Ci presenteremo ai Mondiali con una squadra vicina alle trenta unità. Saremo presenti con le staffette“, le prime parole ai microfoni di RaiSport di Butini.

Peserà, come detto, l’assenza di Paltrinieri: “È una pedina importante, ma qui tocchiamo un tasto dolente. Abbiamo fatto una riunione ed evidenziato sul fatto che bisogna fare meglio nel reclutamento dai 400 metri in su. Dietro a Greg, c’è Luca De Tullio, ma da valorizzare altri atleti“.

L’obiettivo per il Mondiale è il seguente: “Partiamo con una nuova stagione, cercando di consolidare le posizioni delle nostre punte, in più dobbiamo valorizzare il movimento dei giovani. Su questo dobbiamo lavorare sul coinvolgimento per fare un bel percorso dei Los Angeles 2028. Il termometro di una manifestazione sono le medaglie, ma bisogna anche fare altre valutazioni“.