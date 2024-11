Casadei e Ambrosino non bastano: Italia-Francia U21 2-2 a Empoli in amichevole

Messa in archivio la qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria, la Nazionale Under21 di calcio allenata da Carmine Nunziata si è messa alla prova sul rettangolo verde del “Castellani” di Empoli, affrontare i pari età della Francia, in un’amichevole importante per sondare la condizione nel percorso di avvicinamento alla rassegna continentale che si disputerà l’anno venturo in Slovacchia.

È finita 2-2 in una partita che è stata intensa. Sì, perché le due compagini hanno cercato di superarsi e lo score la dice lunga. Gli azzurrini sono stati protagonisti di un grande primo tempo, concluso sul punteggio di 2-0. Nunziata ha puntato su un 4-3-1-2: Ambrosino e Gnonto tandem offensivo, con Volpato a ispirare a trequarti; Casadei e Ndour mezzali, mentre Prati in cabina di regia. 3-4-2-1 per i francesi, con Cherki alle spalle di Kalimuendo e di Tchaouna.

Italia che prova a far valere il possesso palla, ma ci sono troppi errori in fase di appoggio, consentendo alla compagine transalpina di chiudere con facilità gli spazi. Al 17′ c’è il gol tricolore: grande inserimento di Ndour che innesca Ambrosino, bravissimo col tacco a liberare Casadei e quest’ultimo eccellente nella sua conclusione. Al 25′ la Francia sfiora il pareggio con Tchaouna che fa partire un tiro micidiale, ma la traversa della porta italiana dice no. Cherki si accende e la manovra degli ospiti si fa più ficcante. Gli azzurrini sanno soffrire e in un capovolgimento di fronte arriva il raddoppio tricolore: splendida iniziativa di Volpato e assist per Ambrosino che insacca sul finire della prima frazione.

Nella ripresa la formazione francese eleva i giri del motore e la difesa italiana mostra qualche incertezza. Al 58′ il citato Cherki accorcia le distanze al termine di un’ottima azione corale. Girandola di cambi e questi danno maggior sostegno ai transalpini, visto il pari firmato dal Atangana al 68′, a sfruttare un passaggio filtrante di un ispiratissimo Cherki. Negli ultimi minuti Miretti va vicino al gol del 3-2, bravo Restes a rispondere presente. Nei quattro minuti di recupero non accade più nulla e finisce 2-2 a Empoli.