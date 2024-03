Calcio, i convocati dell’Italia per le qualificazioni agli Europei Under 21. C’è Luis Hasa

L’Italia Under 21 affronterà la Lettonia e la Turchia nelle prossime due partite delle qualificazioni agli Europei 2025. Gli azzurri incroceranno la compagine baltica nella giornata di venerdì 22 marzo al Dino Manuzzi di Cesena e la formazione anatolica martedì 26 marzo al Paolo Mazza di Ferrara. La nostra Nazionale sarà impegnata nei primi due incontri dell’anno solare e si presenta per l’occasione in testa al gruppo A con 11 punti all’attivo, contro i 10 dell’Irlanda e i 9 della Norvegia.

Il CT Carmine Nunziata ha convocato 28 giocatori, che si ritroveranno nella serata di domenica 17 marzo a Cesenatico. Spicca la presenza di Luis Hasa, centrocampista classe 2004 della Juventus e MVP degli ultimi Europei Under 19 vinti dall’Italia con gol in finale di Michael Kayode, anch’egli presente nella lista. Non ci sono portieri di Serie A (il titolare sarà Sebastiano Desplanches, in cadetteria con il Palermo), in difesa spiccano il già citato Kayode (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Riccardo Calafiori (Bologna), Matteo Ruggeri (Atalanta).

A centrocampo spazio per Cesare Casadei dal Chelsea, Fabio Miretti dalla Juventus, Jacopo Fazzini dall’Empoli, Cristian Volpato dal Sassuolo. In attacco emergono Tommaso Baldanzi dalla Roma, Wilfried Gnonto dal Leeds e Lorenzo Colombo dal Monza. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per le qualificazioni agli Europei Under 21.

CONVOCATI ITALIA UNDER 21

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio);

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (San Gallo)

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Luis Hasa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Braga), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Aek Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Tommaso Baldanzi (Roma), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).