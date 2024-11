Carlos Sainz pessimista per il GP del Qatar: “Il massimo potrebbe essere un quinto posto”

Messo in archivio l’appuntamento a Las Vegas, il Circus della F1 rivolge il proprio sguardo al penultimo appuntamento del Mondiale 2024. Sul circuito di Lusail, in Qatar, assisteremo a un fine-settimana particolarmente importante e convulso, per la presenza dell’ultima Sprint Race della stagione. Il titolo piloti è stato già assegnato all’olandese Max Verstappen (Red Bull), mentre quello costruttori è ancora in gioco.

La Ferrari ha il target di tornare a svettare tra i marchi. Attualmente, la scuderia di Maranello è distante 24 punti dalla vetta occupata dalla McLaren. Tuttavia, in vista del week end qatariano, non ci sono buone sensazioni sotto l’insegna del Cavallino Rampante. A esprimersi in questi termini, è stato lo spagnolo Carlos Sainz, terzo nella prova sul circuito cittadino dello Stato del Nevada.

“In Qatar, il massimo potrebbe essere un quinto o un sesto posto perché con questa macchina su un tracciato come quello, mi aspetto di fare fatica e ritengo che McLaren e Mercedes siano molto forti. Probabilmente anche la Red Bull, visto che sono stati veloci anche nelle qualifiche di Austin“, ha spiegato lo spagnolo.

“Penso che sarà un week end molto impegnativo per noi“, ha concluso Sainz. Vedremo dunque se queste previsioni saranno confermate e se la Rossa si vedrà costretta a correre in difesa, prima di affrontare l’ultimo fine-settimana dell’anno ad Abu Dhabi (6-8 dicembre).