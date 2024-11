Carlos Sainz deluso dopo le qualifiche: “Un mio errore, ma la Ferrari con il bagnato non andava”

Una domenica movimentata e piovosa a Interlagos, sede del ventunesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato brasiliano, si stanno disputando le qualifiche su pista bagnata, per la pioggia incessante che sta facendo sentire la sua presenza da ieri. Time-attack posticipato alle 07.30 locali (11.30 italiane) per una perturbazione che nel day-2 del week end non garantiva la sicurezza dei piloti.

Asfalto molto scivoloso quello del tracciato sudamericano e a farne le spese nel corso della Q2 è stato lo spagnolo Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari ha perso il controllo della sua vettura, percorrendo la celebre “S do Senna”, dedicata al leggendario Ayrton. Un sovrasterzo incontrollabile che l’ha portato a finire contro le barriere e per questo sarà al via di quest’oggi (ore 16.30 italiane) tredicesimo, considerando le penalità di Max Verstappen.

“È stato un errore mio e mi scuso con la squadra. Purtroppo con il bagnato facciamo fatica a trovare la giusta temperatura delle gomme e il mio feeling con la vettura non era ottimale. Speriamo di recuperare nel GP di oggi“, le poche parole amare dell’alfiere del Cavallino Rampante ai microfoni di Sky Sport.

Vediamo se il GP si disputerà con pista bagnata o se ci sarà un tregua e allora il tutto potrebbe cambiare improvvisamente, considerando anche le clamorose eliminazioni in Q2 delle due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez, rispettivamente 12° e 13° e Max sarà 17° al via per la penalità citata.