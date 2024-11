Carlos Sainz ci crede: “La pioggia può darci una possibilità di essere più vicini alle McLaren”

Tanta pioggia a Interlagos prima e nel corso delle qualifiche del GP di F1 sul tracciato brasiliano, ventunesima tappa del Mondiale 2024. La perturbazione che si è abbattuta nella zona ha reso impossibile il regolare svolgimento del time-attack, posticipato a domani prima del GP. Tuttavia, la pioggia potrebbe essere ancora compagna di viaggio.

A commentare la situazione è stato il ferrarista Carlos Sainz: “C’era troppa acqua in pista, guidare con queste macchine è difficile per la visibilità. L’asfalto nuovo, inoltre, non è molto drenante“, ha affermato il pilota iberico della Rossa. “La verità che in F1 attualmente non c’è l’assetto da pioggia come prima, ma si lavora sui freni per scaldare le gomme. Il resto non tocchi niente, non esiste più il set-up da bagnato classico. Tutto dipende da come fai lavorare la gomma“, ha precisato Sainz.

Analizzando i valori in pista, emersi nelle qualifiche Sprint e nella Sprint Race, il madrileno ha aggiunto: “Le McLaren sono tre decimi più veloci con poca benzina, uno/due in gara. Sapevamo che questa pista sarebbe stata complicata per noi. Le curve lunghe veloci non piacciono alla nostra macchina. Vedremo, magari con questo meteo cambiano le cose”.

Si confida nel rimescolamento delle carte per effetto di Giove Pluvio: “Spero di avvicinarmi. Abbiamo cambiato qualcosa nel setting dal punto di vista meccanico“. A questo punto non resta che attendere l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.