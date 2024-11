Carlos Sainz ammette: “Lusail è una pista difficile per la Ferrari, ma noi daremo il massimo”

Penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 alle porte. Messo alle spalle l’appuntamento di Las Vegas, si pensa a quello di Lusail (Qatar). La Ferrari è ancora in gioco per il titolo costruttori, preso atto del sipario calato sui piloti con l’affermazione (quarta consecutiva) dell’olandese Max Verstappen.

A proposito di Max, le sue considerazioni sul fatto che avrebbe potuto vincere anche guidando una Rossa hanno tenuto banco nel corso del Media-Day e a questo proposito la risposta dello spagnolo Carlos Sainz è stata la seguente: “Ognuno può credere a ciò che vuole. Se invece io avrei vinto con la Red Bull? Non lo sapremo mai“.

Parlando della pista, le sensazioni non sono positive: “Per la lotta dei costruttori questa pista è difficile, pensando all’anno scorso credo che sia un tracciato McLaren e non una Ferrari. Potrebbe essere un week end difficile, ma questo non significa che non possiamo ottenere dei punti importanti“.

Si pensa, quindi, che la SF-24 possa avere problemi sui lunghi curvoni d’appoggio sulla pista qatariana. Non resta che attendere i responsi sul cronometro.