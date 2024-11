Calendario Coppa del Mondo sci alpino Levi 2024: orari, programma, tv, streaming

Ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino e lo farà questo weekend con un doppio appuntamento sulle nevi di Levi in Finlandia. Si corre sabato uno slalom femminile, mentre domenica sempre una gara tra i rapid gates ma al maschile.

Tra le donne i favori del pronostico per la vittoria finale sono tutti per Mikaela Shiffrin, che vuole riscattare sicuramente il quinto posto dell’esordio stagionale a Soelden, dopo che aveva chiuso la prima manche in testa. Non ci sarà la grande rivale Petra Vlhova, che userà questo mese di novembre per continuare ad allenarsi dopo l’operazione al ginocchio. Forse la slovacca rientrerà solo a Killington, lasciando dunque campo aperto all’americana, che può già prendere il largo nella classifica di specialità.

Al maschile c’è invece grandissima attesa per una gara che promette grandissimo spettacolo. C’è davvero tantissima concorrenza, con lo slalom maschile che ha quasi una quindicina di atleti che può lottare per la vittoria. Attenzione soprattutto a Lucas Pineiro Braathen, che può regalare al Brasile la prima storica vittoria.

In casa Italia l’obiettivo è quello di ottenere il massimo possibile. In campo femminile le azzurre devono cercare la qualificazione alla seconda manche e poi un bel piazzamento; mentre tra gli uomini i fari sono puntati soprattutto su Alex Vinatzer, che spera di ritrovare le stesse sensazioni del gigante anche tra i pali stretti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile e maschile di Levi, valide per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO LEVI

Sabato 16 Novembre

10.00 Prima manche slalom femminile Levi (Finlandia)

13.00 Seconda manche slalom femminile Levi (Finlandia)

Domenica 17 Novembre

10.00 Prima manche slalom maschile Levi (Finlandia)

13.00 Seconda manche slalom maschile Levi (Finlandia)

SLALOM LEVI 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.