Calendario ATP Parigi-Bercy 2024 oggi (1° novembre): orari, ordine delle partite, tv, streaming

Giornata di quarti di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il torneo francese mette in scena un novero dei migliori otto dai quali molto può uscire, anche in considerazione dell’eliminazione di Carlos Alcaraz. Numerosissimi i temi, in buona sostanza, al Palais Omnisports che per l’ultima volta ospita l’evento.

Si parte alle 14:00 con, paradossalmente, il match più atteso: Alexander Zverev contro Stefanos Tsitsipas. Al greco serve una vittoria e gli unici due precedenti indoor gli sono favorevoli, come lo è il conto generale dei precedenti (10-5). A seguire l’australiano Alex de Minaur prova a blindare sempre più il discorso Finals contro il danese Holger Rune, che qui vinse nel 2022. Nella sessione serale, dalle 19:00, i francesi potranno davvero sognare con Ugo Humbert che avrà l’ostacolo dell’australiano Jordan Thompson, uno dei pochi ad aver raggiunto il primo quarto 1000 a trent’anni passati. Infine, per il russo Karen Khachanov c’è Grigor Dimitrov, con il bulgaro che ha chiuso nella zona della mezzanotte contro Rinderknech.

.I quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy si giocheranno oggi a partire dalle ore 14:00. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Sky Sport Uno (201, quarti del pomeriggio) e Sky Sport Tennis (203, tutti), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO ATP PARIGI-BERCY 2024 OGGI

Venerdì 1° novembre

Campo Centrale (Palais Omnisports – Accor Arena)

Sessione diurna

Ore 14:00 Zverev (GER) [3]-Tsitsipas (GRE) [10]

Non prima delle ore 15:30 Rune (DEN) [13]-de Minaur (AUS) [9]

Sessione serale

Ore 19:00 Thompson (AUS)-Humbert (FRA) [15]

Non prima delle ore 20:30 Dimitrov (BUL) [8]-Khachanov

PROGRAMMA ATP PARIGI-BERCY 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now