Alcaraz stecca a Parigi-Bercy! Humbert compie l’impresa e fa impazzire i francesi

Undicesima sconfitta stagionale per Carlos Alcaraz nel Masters1000 di Parigi-Bercy. Delusione cocente per lo spagnolo (n.2 del mondo), sconfitto dal padrone di casa Ugo Humbert (n.18 del ranking) con il punteggio di 6-1 3-6 7-5. Una prestazione in cui l’iberico ha nei fatti iniziato a giocare dal secondo set, dopo aver perso il primo in malo modo. Tuttavia, eccellente la prestazione del mancino transalpino, bravo a tenere botta alla reazione del suo più quotato avversario e a prevalere dopo 2 ore e 19 minuti di partita. Nei quarti di finale, dunque, Humbert giocherà contro l’australiano Jordan Thompson.

Nel primo set lo sviluppo degli scambi è decisamente anomalo. Carlitos fatica a trovare le sue giocate e non sa leggere la situazione. Di contro, il francese esprime un tennis eccellente e disegna il campo in maniera perfetta. La conseguenza è un sorprendente 5-0 per il transalpino. Il n.2 del ranking riesce a evitare il bagel, ma la chiusura c’è sul poco confortante 6-1.

Nel secondo set Alcaraz si scuote e inizia a far vedere alcuni dei suoi colpi. Si muove meglio l’allievo di Juan Carlos Ferrero, mettendo maggiormente sotto pressione l’avversario nei turni al servizio. Il padrone di casa cancella tre palle break nel quarto game, ma nel sesto deve cedere all’ardore del funambolo di Murcia. Sullo score di 6-3, dunque, cala il sipario sulla seconda frazione.

Nel terzo set il livello è molto alto. Alcaraz serve decisamente meglio, scegliendo opportunamente anche la soluzione al corpo per non dare modo a Humbert di appoggiarsi al colpo. Il francese è costretto a gestire i suoi turni in battuta col fiatone, come nel primo e nel quinto game vinti ai vantaggi. Nel rush finale, contrariamene alle attese, è lo spagnolo a cedere mentalmente, sparando fuori un paio di dritti e consegnando le chiavi della partita al transalpino.

Leggendo le statistiche, è da rimarcare il 60% dei punti vinti da Humbert con la seconda di servizio in campo, rispetto al 41% di Alcaraz. Dando uno sguardo al rapporto vincenti/gratuiti, Humbert ha terminato con 25/31 rispetto al 23/25 di Carlos. Si conferma la maledizione di Bercy dell’iberico, che in quattro partecipazione non è stato in grado di fare meglio dei quarti di finale del 2022.