Calcio, i convocati dell’Italia Under 21 per le amichevoli con Francia e Ucraina

La Nazionale italiana Under 21 di calcio maschile sta per cominciare il suo percorso di avvicinamento alla fase finale dei Campionati Europei di categoria, in programma dal 12 al 29 giugno 2025 in Slovacchia. Gli Azzurrini hanno infatti conquistato a ottobre la qualificazione per la rassegna continentale, ma devono ancora conoscere gli avversari che affronteranno nel girone.

Il sorteggio di Euro 2025 andrà in scena il 3 dicembre, ma nel frattempo la selezione tricolore giovanile scenderà in campo durante l’imminente finestra nazionali di novembre per una doppia amichevole casalinga. L’Italia sfiderà la Francia venerdì 15 (ore 16.15) a Empoli, mentre martedì 19 (ore 18.15) se la vedrà con l’Ucraina a La Spezia.

Il Commissario Tecnico azzurro Carmine Nunziata ha convocato per l’occasione 27 calciatori, che si raduneranno nella mattinata di lunedì 11 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per iniziare a preparare i due test match.

Da sottolineare la presenza di alcuni giocatori interessanti che stanno trovando un po’ di spazio in Serie A come gli esterni Matteo Ruggeri e Michael Kayode, i centrocampisti Edoardo Bove e Giovanni Fabbian ed il trequartista della Roma Tommaso Baldanzi. Di seguito l’elenco completo dei 27 convocati dall’Italia Under 21 per le amichevoli di novembre 2024.

CONVOCATI AMICHEVOLI ITALIA U21

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina).

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Mattia Zanotti (Lugano).

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Edoardo Bove (Fiorentina), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Besiktas), Matteo Prati (Cagliari).

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley), Cristian Volpato (Sassuolo).