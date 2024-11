Calcio a 5, Italia a valanga sulla Norvegia. Azzurri vincenti per 8-0 nella seconda amichevole

Dopo l’1-0 di ieri sera, la nazionale italiana di calcio a 5 questa sera ha dilagato nel secondo test amichevole giocato contro la Norvegia a San Bonifacio (Verona). Gli azzurri si sono imposti addirittura per 8-0.

Partita a senso unico sin dal primo tempo. In quattro minuti infatti arrivato le reti di Motta e Schiochet per il momentaneo 2-0, che diventa 3-0 poco prima dell’intervallo quando De Oliveira cala il tris che manda le squadre al riposo.

Nella ripresa la squadra del neo ct Salvo Samperi non si ferma, anzi. Ancora Motta, nuovamente in apertura di periodo, poi l’autorete di Ajer e successivamente la griffe di Arillo, che vale il momentaneo 6-0. L’Italia non smette di giocare trovando il tempo per altri due gol: uno messo a referto da Rossetti e l’altro, a tempo scaduto, da Fortini.

Il match si chiude quindi sull’8-0. Inizia al meglio il nuovo corso della nazionale italiana di calcio a 5, che nel prossimo futuro metterà nel mirino il percorso di qualificazione agli Europei 2026.

ITALIA-NORVEGIA 8-0 (pt 3-0)

Italia: Bellobuono, Pulvirenti, Musumeci, Motta, De Oliveira, Pietrangelo, Molaro, Rossetti, Venancio, Fortini, Podda, Arillo, Caruso, Schiochet, Dalcin, Barichello. Ct Samperi

Norvegia: Rakvaag, Okland, Andreassen, Welo, Stensen, Ajer, Dahl, Rottingsnes, Dahl Abelsen, Johansenm, Schjetne, Lind, Aarnes, Knutsen Storseth. Ct Ravlo

Reti: 2’pt Motta (I), 4’ Schiochet (I), 14’ De Oliveira (I), 1’st Motta (I), 7’aut. Ajer (I), 10’ Arillo (I), 13’ Rossetti (I), 20’ Fortini (I)

Arbitri: Giovanni Zannola (ITA), Simone Zanfino (ITA), Chiara Perona (ITA); Crono: Luca Paverani (ITA)

Note: ammonito Musumeci (I)