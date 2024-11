Billie Jean King Cup 2024: Slovacchia ancora in volo, è semifinale con Hruncakova e Sramkova

La vera sorpresa della Billie Jean King Cup 2024 si chiama Slovacchia. Dopo aver eliminato gli USA negli ottavi, adesso il team capitanato da Matej Liptak si spinge ancora più in là, verso quella semifinale che non toccava dal 2002, l’anno in cui il Paese trionfò nell’allora Fed Cup. Ma la situazione del tempo era diversa: c’erano Daniela Hantuchova e il picco della carriera di Janette Husarova in quella final four di Gran Canaria in cui furono sconfitte Italia e Spagna. Oggi sono Viktoria Hruncakova (già Kuzmova) e Rebecca Sramkova a far sorridere il Paese, con un bel 2-0 sull’Australia.

Victoria Hrunkacova b. Kimberly Birrell 7-5 6-7(4) 6-3

Servono oltre due ore e mezza alla nativa di Kosice, oggi 241 del mondo, ma già top 50 in passato e non proprio con la fortuna dalla sua parte nella carriera, per venire a capo di una versione competitiva di Kimberly Birrell. Il primo set si decide sul filo di lana, con un break a zero dopo che le due giocatrici, dal sesto gioco in avanti, erano diventate ognuna impossibile da scalfire per l’altra al servizio. Secondo parziale quasi sullo stesso canovaccio, ma con break e controbreak nel settimo e ottavo game e tie-break alla fine ben gestito da Birrell. Per l’aussie recriminazioni in formato due chance di 3-1 nel terzo set, solo che poi scappa Hruncakova che, al terzo match point, riesce a chiudere.

Rebecca Sramkova b. Ajla Tomljanovic 6-1 6-2

Metà Sramkova di gran lusso, come d’altronde si vede spesso in queste ultime settimane di sua vera esplosione dopo anni in cui non riusciva a effettuarla, metà Tomljanovic davvero in ombra. Si riassume così il secondo e decisivo match del quarto di finale, con la slovacca che il primo set lo domina sapendo sfruttare le occasioni che le toccano e andando fin sul 6-1. Un mezzo spiraglio l’australiana ce l’ha recuperando il turno di battuta perso a inizio secondo parziale, ma oggi il terreno è tutto a favore di Sramkova, che chiude in poco più di un’ora.

Ora la Slovacchia attende una tra Canada e Gran Bretagna, in campo nel pomeriggio a Malaga. A questo punto sono le britanniche ad avere un’occasione non da poco, ma per loro servirà chiudere in due singolari (e dunque Raducanu dovrà essere convincente), altrimenti il doppio vedrà le nordamericane con chance decise in più.