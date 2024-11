Biathlon, startlist staffetta maschile Kontiolahti 2024: orario, pettorali, tv, streaming, italiani in gara

Domenica 1° dicembre (ore 13.45) andrà in scena la staffetta maschile di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. La stagione continua in Finlandia: dopo la single mixed e la staffetta mista del sabato, la giornata proseguirà con la staffetta di genere in cui ogni Nazione schiera quattro uomini. Si preannuncia grande spettacolo in terra nordica, con un confronto a viso aperto tra tante realtà desiderose di mettersi in mostra e di lottare per salire sul podio.

L’Italia cercherà di essere protagonista dopo un sabato avaro di soddisfazioni. Il quartetto tricolore sarà formato da Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer: riflettori puntati soprattutto sulle giovani promesse Giacomel e Bionaz reduci dagli errori commessi nella staffetta mista, il veterano Hofer vorrà battere un colpo dopo la poco brillante single mixed, Zeni cercherà di aprire nel miglior modo possibile la propria stagione.

L’Italia gareggerà con il pettorale numero 3 in una gara dove spiccano Norvegia, Francia, Germania, Svezia, Austria. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, i pettorali, il palinsesto tv e streaming, la startlist della staffetta maschile di Kontiolahti, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO STAFFETTA MASCHILE BIATHLON A KONTIOLAHTI

Domenica 1° dicembre

Ore 13.45 Staffetta maschile a Kontiolahti – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA STAFFETTA MASCHILE BIATHLON A KONTIOLAHTI

ITALIANI IN GARA STAFFETTA MASCHILE BIATHLON A KONTIOLAHTI

Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer.

STARTLIST STAFFETTA MASCHILE BIATHLON A KONTIOLAHTI

1 NOR – NORVEGIA 1

1-1 r LAEGREID Sturla Holm

1-2 g BOE Tarjei

1-3 y STROEMSHEIM Endre

1-4 b BOE Johannes Thingnes

2 GER – GERMANIA

2-1 r ZOBEL David

2-2 g KUEHN Johannes

2-3 y NAWRATH Philipp

2-4 b HORN Philipp

3 ITA – ITALIA

3-1 r ZENI Elia

3-2 g GIACOMEL Tommaso

3-3 y BIONAZ Didier

3-4 b HOFER Lukas

4 FRA – FRANCIA 2

4-1 r CLAUDE Fabien

4-2 g FILLON MAILLET Quentin

4-3 y PERROT Eric

4-4 b JACQUELIN Emilien

5 SWE – SVEZIA

5-1 r BRANDT Viktor

5-2 g NELIN Jesper

5-3 y PONSILUOMA Martin

5-4 b SAMUELSSON Sebastian

6 AUT – AUSTRIA

6-1 r KOMATZ David

6-2 g EDER Simon

6-3 y LEITNER Felix

6-4 b JAKOB Patrick

7 SUI – SVIZZERA 3

7-1 r STALDER Sebastian

7-2 g BURKHALTER Joscha

7-3 y FINELLO Jeremy

7-4 b HARTWEG Niklas

8 SLO – SLOVENIA

8-1 r DOVZAN Miha

8-2 g VIDMAR Anton

8-3 y PLANKO Lovro

8-4 b REPNIK Matic

9 CZE – CECHIA

9-1 r HORNIG Vitezslav

9-2 g KRCMAR Michal

9-3 y MARECEK Jonas

9-4 b STVRTECKY Jakub

10 FIN – FINLANDIA 4

10-1 r RANTA Jaakko

10-2 g HIIDENSALO Olli

10-3 y SEPPALA Tero

10-4 b INVENIUS Otto

11 UKR – UCRAINA

11-1 r TSYMBAL Bogdan

11-2 g PIDRUCHNYI Dmytro

11-3 y DUDCHENKO Anton

11-4 b MANDZYN Vitalii

12 USA – USA

12-1 r WRIGHT Campbell

12-2 g GERMAIN Maxime

12-3 y BROWN Jake

12-4 b DOHERTY Sean

13 KAZ – KAZAKHSTAN 5

13-1 r KIREYEV Vladislav

13-2 g DYUSSENOV Asset

13-3 y MUKHIN Alexandr

13-4 b BAUER Kirill

14 ROU – ROMANIA

14-1 r BUTA George

14-2 g SHAMAEV Dmitrii

14-3 y COLTEA George

14-4 b FLORE Rau

15 LAT – LETTONIA

15-1 r BIRKENTALS Renars

15-2 g MISE Edgars

15-3 y PATRIJUKS Aleksandrs

15-4 b RASTORGUJEVS Andrejs

16 POL – POLONIA 6

16-1 r BADACZ Konrad

16-2 g NEDZA-KUBINIEC Andrzej

16-3 y GUNKA Jan

16-4 b ZAWOL Marcin

17 LTU – LITUANIA

17-1 r FOMIN Maksim

17-2 g STROLIA Vytautas

17-3 y DOMBROVSKI Karol

17-4 b KAUKENAS Tomas

18 BUL – BULGARIA

18-1 r VASILEV Konstantin

18-2 g ILIEV Vladimir

18-3 y ZASHEV Vasil

18-4 b TODEV Blagoy

19 EST – ESTONIA 7

19-1 r ZAHKNA Rene

19-2 g KEHVA Mark-Markos

19-3 y SIIMER Kristo

19-4 b HELDNA Robert

20 BEL – BELGIO

20-1 r CLAUDE Florent

20-2 g LANGER Thierry

20-3 y BEAUVAIS Cesar

20-4 b MACKELS Marek

21 CAN – CANADA

21-1 r RUNNALLS Adam

21-2 g PLETZ Logan

21-3 y GILFILLAN Daniel

21-4 b BORGLUM Haldan

22 SVK – SLOVACCHIA 8

22-1 r BORGULA Jakub

22-2 g SKLENARIK Tomas

22-3 y CESNEK Damian

22-4 b BADAN Mate