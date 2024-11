Belgio-Italia, Nations League calcio: programma, orario, tv, streaming

Dopo gli ottimi risultati conseguiti tra settembre e ottobre, l’Italia torna in campo nella finestra di novembre per gli ultimi due impegni del girone della UEFA Nations League 2024-2025 di calcio maschile. Primo appuntamento in agenda fissato per giovedì 14 novembre (ore 20.45) a Bruxelles contro il Belgio, in uno scontro diretto potenzialmente decisivo per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Lega A.

Le prime due di ogni raggruppamento avanzano ai quarti di finale e agli Azzurri manca un solo punto per raggiungere l’obiettivo, potendo gestire un vantaggio di sei lunghezze sul terzo posto occupato proprio dai Red Devils. Gli uomini di Luciano Spalletti in realtà ambiscono anche alla prima posizione nel gruppo 2, ma in tal senso sarà determinante la sfida di domenica 17 novembre a San Siro con la Francia (attualmente seconda a -1 dall’Italia).

La selezione belga guidata dal CT Domenico Tedesco è obbligata a vincere le ultime due partite per avere una chance di agguantare in extremis il secondo posto (evitando così di dover affrontare gli spareggi salvezza per restare in Lega A), scenario che si concretizzerebbe solamente in caso di sconfitta casalinga degli Azzurri contro Mbappè e compagni.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Belgio-Italia, partita valevole per il quinto turno della fase a gironi del gruppo 2 di Lega A della UEFA Nations League 2024-2025 di calcio. Prevista diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BELGIO-ITALIA NATIONS LEAGUE

Giovedì 14 novembre

Ore 20.45 Belgio-Italia – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA BELGIO-ITALIA NATIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.